Rekrutacja na Studia

Uznana za instytucję utrzymującą wysoki poziom kształcenia i dostarczającą umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery w różnych dziedzinach nauki i biznesu, PANS oferuje szeroką gamę programów studiów.

Rekrutacja obejmuje wiele kierunków na poziomie studiów licencjackich i magisterskich, w tym inżynierię, biznes, nauki humanistyczne, nauki społeczne i inne.

Wysoki poziom edukacji oferowany przez PANS zaczyna się od starannie przemyślanego procesu rekrutacji, mającego na celu zidentyfikowanie najbardziej ambitnych i zmotywowanych kandydatów.

Wszystkie wymagane dokumenty oraz szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji są dostępne na stronie internetowej - kierunki studiów

O Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

PANS to renomowana instytucja edukacyjna, która oferuje szeroki zakres programów studiów, pozwalających studentom na zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do osiągnięcia sukcesu w ich przyszłych karierach.

Akademia jest zobowiązana do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia i rozwijania potencjału swoich studentów na każdym etapie ich nauki.