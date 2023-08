Nadchodzi Konkurs Robotyczny „RobON”!

Konkurs „RobON” to idealna okazja dla młodzieży zafascynowanej robotyką do demonstrowania swoich zdolności w technologii, konstruowaniu i kodowaniu robotów oraz prezentowania innowacyjnych koncepcji.

Rozgrywki zostaną podzielone na cztery fascynujące segmenty:

? SUMO: Udziałowcy mogą wykorzystać swoje zdolności techniczne i programistyczne, konstruując robota gotowego do potyczki w stylu SUMO.

? Freestyle: Pokażcie swoją kreatywność przedstawiając dowolne rozwiązanie robotyczne, które zyska uznanie jurorów i widzów.

? LEGO SUMO: Używając zestawu LEGO, skonstruujcie i zaprogramujcie robota do rywalizacji w stylu SUMO.

? Line Follower: Zbudujcie robota, który śledzi linię z precyzją, osiągając optymalny czas przejazdu.

Chętni do udziału mogą zgłaszać się do 15 listopada – https://ankiety.kpu.krosno.pl/index.php?r=survey/index&sid=553489&lang=pl

Honorowy patronat nad imprezą objęli Prezydent Miasta Krosna, Pan Piotr Przytocki, oraz Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS.

Wspierają nas: PKO Bank Polski, ERKO, SPLAST, Agencja KS, a w charakterze partnerów: Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Podkarpackie Centrum Innowacji oraz ASTOR.

O informacji medialnej dbają: Gazeta Codzienna Nowiny, nowiny24.pl, Jaslo4U.pl, terazKrosno.pl, twojejaslo.pl, KrosnoCity.pl, Trendy Radio oraz Krosno112.pl.

Pełne szczegóły dotyczące zawodów, regulamin oraz procedura rejestracji są dostępne na: https://kpu.krosno.pl/robon/

„RobON” to nie tylko okazja do prezentacji talentów, ale też szansa na zdobycie wartościowych nagród o łącznej puli 8000 złotych! Jest to także wspaniałe doświadczenie i motywacja dla młodych miłośników robotyki.

Z radością zapraszamy do udziału w „RobON”!