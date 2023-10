Konkurs robotyczny „RobON”

Zaprezentuj Swoje Innowacje w Robotyce

Konkurs „RobON” to więcej niż tylko zawody; to okazja dla młodych entuzjastów technologii, aby pokazać swoje umiejętności w konstruowaniu, kodowaniu i innowacyjnym myśleniu w dziedzinie robotyki. Uczestnicy będą mieli szansę na rywalizację w czterech różnych kategoriach, które testują zarówno techniczne zdolności, jak i kreatywność:

SUMO : Skonstruuj robota, który będzie gotowy na rywalizację w ringu w stylu SUMO.

: Skonstruuj robota, który będzie gotowy na rywalizację w ringu w stylu SUMO. Freestyle : Ograniczenia? Jakie ograniczenia? Pokaż swoją innowacyjność przedstawiając dowolne rozwiązanie robotyczne.

: Ograniczenia? Jakie ograniczenia? Pokaż swoją innowacyjność przedstawiając dowolne rozwiązanie robotyczne. LEGO SUMO : Wykorzystaj zestawy LEGO do stworzenia niesamowitego robota sumo.

: Wykorzystaj zestawy LEGO do stworzenia niesamowitego robota sumo. Line Follower: Precyzja i szybkość są kluczem. Zbuduj robota, który doskonale będzie śledził linię.

Wsparcie od Znaczących Patronów i Partnerów

Konkurs cieszy się honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krosna, Pana Piotra Przytockiego, oraz Rektora dr hab. Zbigniewa Barabasza, prof. PANS. Dodatkowo, wydarzenie wspierane jest przez renomowanych sponsorów, w tym PKO Bank Polski, ERKO, SPLAST, Agencję KS oraz licznych partnerów branżowych.

Media o Nas

Za informację medialną odpowiadają znane lokalne media, w tym Gazeta Codzienna Nowiny, nowiny24.pl, Jaslo4U.pl, terazKrosno.pl, twojejaslo.pl, KrosnoCity.pl, Trendy Radio oraz Krosno112.pl.

Nagrody i Rejestracja

„RobON” to nie tylko platforma do prezentacji umiejętności, ale także szansa na wygranie atrakcyjnych nagród o łącznej wartości 8000 złotych! Zgłoszenia są przyjmowane do 15 listopada. Pełne szczegóły dotyczące konkursu, regulaminu oraz procedury rejestracji są dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia: https://kpu.krosno.pl/robon/

Nie przegap tej niesamowitej okazji, aby zaistnieć w świecie robotyki, zdobyć cenne doświadczenie i zainspirować innych swoją pasją oraz innowacjami. Zarejestruj się już dziś i dołącz do rywalizacji w konkursie „RobON”!